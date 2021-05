Mulher perde cinco filhos e marido para a Covid-19 no Brasil

Após duas semanas internado morreu o sexto elemento da mesma família, no estado de Santa Catarina.

Na manhã desta terça-feira, morreu o sexto elemento da mesma família por complicações relacionadas com a Covid-19, no estado brasileiro de Santa Catarina. Além de José Joarez de Almeida, de 48 anos, também os quatro irmãos e o pai não resistiram ao novo coronavírus.

O homem estava internado há duas semanas no Hospital do Bom Jesus, conta o G1, e não possuía comorbilidades.

Cecília de Almeida viu assim todos os seus seis filhos e o marido serem internados no hospital, com apenas a filha a sair com vida.

A mais nova dos irmãos, Maria Rosimara, de 34 anos, foi a primeira a morrer, a 2 de abril. Oito dias depois, o irmão Antônio, de 50 anos também não resistiu, sendo seguido pelo pai um dia depois, e pelo irmão João Alci ao fim de uma semana.

Dez dias passaram e a família voltou a ficar de luto, com a perda de Zelirde, de 45 anos, e João Erci, de 43. Os seis filhos não moravam na mesma casa.

Já a semana passada, a autarquia de Ituporanga tinha decretado luto oficial quando o quinto integrante da família faleceu.

