IGAE proíbe reutilização de garrafas de cerveja para engarrafar aguardente/grogue

11/05/2021 16:22 - Modificado em 11/05/2021 16:22

A Inspeção-geral das Atividades Económicas, IGAE, através de um Decreto Legislativo, resolveu proibir a reutilização de garrafas de cerveja para engarrafar aguardente/grogue.

Em comunicado, a IGAE justifica que a proibição do engarrafamento visa não só garantir a qualidade do produto, mas também assegurar a saúde pública, poie é sabido que as referidas «garrafinhas», muitas vezes, são recolhidas em bares e restaurantes.

“É necessário ter, também, muito cuidado com os rótulos e as tampas utilizadas nas garrafas, porque há muitas falhas de higienização no processo de engarrafamento”, sublinha a instituição.

Neste sentido, afirma que a decisão tem como base, o facto de o produto ser “praticamente nocivo para o consumo, devido à conjugação de vários fatores negativos e ilegais”.

Logo, avança que as operações de fiscalização e apreensão desses produtos irão continuar, visando assegurar não somente a legalidade da produção e a qualidade do grogue, mas também a sua valorização e a garantia da saúde pública.

Por esta razão, a Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE) apela a sociedade para denunciar todas as práticas de recolha de “garrafinhas”, utilizadas por alguns produtores para comercializar aguardente/grogue, pondo em causa a saúde pública.