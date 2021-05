Covid-19: Ministro da Educação garante que todos os professores vão ser vacinados antes do início do novo ano letivo

11/05/2021 15:19 - Modificado em 11/05/2021 15:19

O ministro da Educação, Amadeu Cruz, garantiu hoje que cerca de sete mil professores no país, vão ser vacinados contra a covid-19, antes do início do próximo ano letivo, que arranca no próximo mês de setembro.

Amadeu Cruz fez estas declarações à rádio pública, onde assegurou que todos os professores que leccionam nas escolas do país, independentemente da idade vão ser imunizados contra a covid-19, de forma a conferir maior segurança.

Nisto, aclarou que o referido ministério está em permanente diálogo com o Ministério da Saúde, para que sejam encontradas as melhores estratégias, para que se possam vacinar esta classe antes do início do próximo ano lectivo. O mesmo também dá conta que o Ministério da Educação está a trabalhar para fazer um despiste em todas as escolas do país.

Neste momento, Amadeu Cruz, apontou que o “grande desafio” do ministério para o próximo ano letivo, é que as “aulas sejam sempre em regime presencial”, por exemplo com o alargamento das aulas para o sábado.

Sobre o cenário de encerramento ou não das escolas do país, devido ao aumento exponencial de casos em alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo na cidade da Praia, o mesmo diz que a tutela está a acompanhar “atentamente” a evolução dos casos de covid-19 em todas as escolas do país.