Agências de viagens em São Vicente não conseguem emitir passagens aéreas a partir de 17 de maio

11/05/2021 14:11 - Modificado em 11/05/2021 14:12

As agências de viagens na ilha de São Vicente, estão impedidas de emitir bilhetes de passagens aéreas para voos domésticos a partir de 17 de maio, sendo que as passagens em todas as rotas internas estão em lista de espera.

Numa ronda efetuada pelo Notícias do Norte a algumas agências de viagens, todas são unânimes em afirmar que neste momento, só será possível avançar com a reserva para viagens aéreas domésticas, e que os utentes terão de ficar a aguardar a retificação do sistema, devido a uma anomalia no mesmo, que começa no dia 17 deste mês e que se prolonga até ao final do ano.

Uma situação, conforme alguns agentes abordados, não abona em nada a saúde financeira das agências de viagens, que há bem pouco tempo recomeçaram as atividades que foram bruscamente suspensas em março de 2020 devido a pandemia de covid-19. Mas também a situação dos utentes que querem viajar depois dessa data [17 de maio] para compromissos diversos e que terão que optar pelas ligações marítimas, caso a situação não seja revista atempadamente.

De resto, uma situação que se generaliza ao resto do país, onde neste momento também só é possível a reserva das passagens e ficar a aguardar para que haja a retificação do sistema, levando os agentes a falar de ausência de informações sobre a situação, devido aos muitos constrangimentos que traz a quem pretenda viajar nas ilhas.

De recordar que em finais de abril, a Associação das Agências de Viagens e Turismo (AAVT) proferiu um comunicado a expressar a sua preocupação com a “indisponibilidade de voos domésticos” a partir de 16 de maio, considerando a possibilidade de uma situação grave porque colocava em causa a estabilidade de planeamento da Agências de Viagens Nacionais, assim como dos operadores internacionais, principalmente num país arquipelágico que pretende reerguer-se dos fortes impactos da pandemia.