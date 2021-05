Homem com 151 filhos diz que faz sexo com quatro das 16 esposas todas as noites

Misheck Nyandoro diz que quer ter 100 mulheres e 1000 filhos.

Chama-se Misheck Nyandoro, tem 66 anos, 16 esposas e 151 filhos. O homem do Zimbabué afirma querer continuar a casar com mais mulheres, mais novas, porque quer ter mais filhos e as mulheres mais velhas queixam-se de terem relações sexuais com demasiada frequência.

Para concretizar o objetivo de ter mais filhos, o homem, que é considerado o mais fértil do mundo, faz sexo com quatro das 16 mulheres todas as noites.

O objetivo final deste homem? Casar com mais de 100 mulheres e “talvez” ter mil filhos. Nyandoro vai já a caminho do 17º casamento e promete não abrandar.

O homem afirma que desenhou um calendário que lhe permite “satisfazer” pelo menos quatro das suas mulheres por noite. “Eu vou aos quartos que tenho na minha agenda, satisfaço a minha mulher e sigo para o próximo quarto”, explica.

“Este é o meu trabalho, não tenho outro. Eu altero o meu comportamento no quarto para se adequar à idade de cada uma das minhas mulheres. Eu não me comporto da mesma maneira com as mais novas e com as mais velhas”, acrescenta.

Sobre as mulheres mais velhas, Nyandoro queixa-se de estas nem sempre estarem interessadas em terem sexo.

O homem conclui: “O que estou a fazer é completar o meu projeto. A poligamia é um projeto que iniciei em 1983 e não pretendo parar até que a morte me leve”.

