Projecto de línguas quer promover a consciencialização sobre os benefícios e as oportunidades de aprendizagem de línguas estrangeiras

10/05/2021 21:23 - Modificado em 10/05/2021 21:24

A CVBabel, Línguas & Traduções, Centro de Línguas, atuando no ramo do ensino e formação em línguas estrangeiras, pretende levar a cabo uma Campanha de Sensibilização e Consciencialização para a importância das Línguas Estrangeiras em Cabo Verde em tempos de pandemia e para pós-pandemia, sob o slogan “Simia un lingua pa dipos di pandimia” que decorre desde do dia 03 a 17 de maio 2021.

A campanha decorre junto do público jovem e profissionais de diversas áreas, através das redes sociais e de visitas ao terreno, objetivando convidar os jovens e os profissionais a dominarem uma língua estrangeira neste contexto de pandemia.

Situada na Fazenda-Praia, a coordenação do projecto, justifica que as línguas estrangeiras em Cabo Verde já são uma necessidade e esta necessidade tem agravado no contexto da covid-19, ressaltou que as línguas podem converter-se em ferramentas que permitem aos jovens e profissionais de diferentes áreas terem oportunidades e estarem melhor preparados para os efeitos pós pandemia.

O coordenador da campanha Carlos Carvalho, aponta as vantagens da aprendizagem das línguas estrangeiras, no que se refere à escolha do país para a realização dos cursos superiores e formação profissional, facilidade de integração no mercado de trabalho nacional e internacional, promoção de intercâmbios entre jovens relativamente ao acesso às novas tecnologias, entre outros.

E portanto, acredita que é muito mais fácil construir um relacionamento com alguém quando você fala a mesma língua que eles. “Você pode simplesmente se conectar com eles em um nível mais pessoal e romper as barreiras de comunicação se você fala a mesma língua”.