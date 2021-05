Parlamento cabo-verdiano reúne-se em 19 de maio para iniciar X Legislatura

10/05/2021 21:12 - Modificado em 10/05/2021 21:12

Depois da vitória nas eleições legislativas de 18 abril, em que voltou a ganhar com a maioria absoluta, o presidente do Movimento para a Democracia (Mpd) e futuro primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, está a ultimar os preparativos para formar o novo Governo.

A X Legislatura em Cabo Verde inicia-se a 19 de maio, com a realização da sessão constitutiva, por força do artigo 79º do Regimento, a Assembleia Nacional se reúne, por direito próprio, para a abertura e Sessão Constitutiva da X Legislatura, na sequência das eleições legislativas de 18 de abril.

Conforme previsto no regimento parlamentar referido pela Lusa, a abertura da sessão constitutiva da nova legislatura será presidida pelo presidente cessante da Assembleia Nacional, Jorge Santos, reeleito deputado nas eleições de 18 de abril.

De relembrar que a 30 de abril, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca convidou Ulisses Correia e Silva a formar Governo após ter sido o nome proposto para ser primeiro-ministro pelo Movimento para a Democracia (MpD), partido que venceu as eleições legislativas de 18 de abril, em que foram escolhidos os 72 deputados nacionais.

Como vencedor das eleições, o UCS deverá dispor do tempo necessário para elaborar a sua lista dos membros a integrar o próximo governo, de acordo com avaliação que faz do desempenho dos atuais ministros e da avaliação do perfil técnico e político de novos convidados.

Para a nova legislatura que se inicia no dia 19 maio, MPD vai ter no parlamento, 38 deputados, o PAICV conseguiu eleger 30 e a UCID 4.

O ciclo eleitoral em Cabo Verde começou em outubro de 2020 com as eleições autárquicas, prosseguindo em 18 de abril com as legislativas e termina em 17 de outubro próximo com a primeira volta para as presidenciais, às quais já não concorre o atual chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, por ter atingido os dois mandados legalmente previstos.