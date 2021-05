Hospital Baptista de Sousa bate recorde de doentes internados com Covid-19

10/05/2021 20:41 - Modificado em 10/05/2021 20:41

O Hospital Baptista de Sousa em São Vicente tem neste momento um total de 24 doentes internados com covid-19, o maior número desde o início da pandemia da covid-19.

A informação foi avançada hoje em conferência de imprensa, sobre o ponto de situação da covid-19 no país, pelo diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, garantindo, no entanto, que todos os de doentes internados com covid-19 no HBS encontram-se estáveis.

Os dados avançados pelo DNS não são animadores em relação a evolução da pandemia da covid-19 em São Vicente, tendo em vista o número de casos diários diagnosticados, o que se reflete no número de doentes internados no Hospital e que tem resultado em óbitos frequentemente.

Situação que poderá colocar em causa o sistema de saúde da ilha, e que inclusive levou recentemente o Director Clínico do Hospital Baptista de Sousa, Paulo Almeida, em entrevista a este online, a afirmar que o hospital tem capacidade para receber cerca de 30 doentes, sendo que com estes dados está perto do seu limite. O mesmo expressou a sua preocupação sobre o aumento de casos da doença o que aumenta os doentes internados, que sempre teve como máximos o total de 15/16 doentes.

Nos primeiros 10 dias do mês de Maio a ilha já contabiliza um total de 5 mortes associadas à covid-19.

A nível nacional está neste momento 7 pessoas internadas no Hospital Agostinho Neto, sendo que duas estão numa situação critica, 4 pacientes internados no Hospital Regional Santa Rita Vieira, todos estáveis, ainda 3 doentes internados no Hospital Ramiro Figueira no Sal, uma está em situação mais crítica. O Hospital São Francisco de Assis no Fogo, tem um doente internado, mas está estável. Já no Hospital Regional João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão estão sete pessoas internadas, todos estáveis. A taxa de ocupação dos hospitais cifra-se em 50%, de acordo com Jorge Noel Barreto.