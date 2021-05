Portuguesa Ana Seabra é a nova selecionadora nacional de andebol feminino

10/05/2021 13:30 - Modificado em 10/05/2021 13:30

A ex-selecionadora nacional de feminino sub-18 de Portugal, Ana Seabra, foi a escolhida pela direção da Federação Cabo-verdiana de Andebol, para orientar a seleção sénior feminina que se prepara para o Campeonato Africano a disputar nos Camarões dentro de 28 dias.

Seabra representou a seleção das quinas por 215 vezes e é considerada uma das grandes figuras da história do andebol feminino português, tendo se destacado como jogadora em Portugal e além-fronteiras e chega ao país ao abrigo de uma cooperação existente entre as federações de andebol de Cabo Verde e Portugal.

A treinadora, de 43 anos, deverá chegar ao país ainda esta semana para orientar os treinos da nossa seleção, que está neste momento a trabalhar, há cerca de um mês, com treinos divididos em três grupos nas cidades da Praia, Mindelo e Espargos.

Cabo Verde integra o Grupo C do CAN de Andebol feminino, juntamente com Angola, Argélia e Congo. O jogo de estreia da equipa nacional é no dia 9 de junho, frente a sua congénere de Angola.