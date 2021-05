Japonês come frango assado e conserva esqueleto para ‘museu pessoal’

9/05/2021 21:05 - Modificado em 9/05/2021 21:05

Kudo tem o sonho de transformar a sua casa num museu de esqueletos de animais.

© Reprodução Twitter / @sakanakudo

Já todos nós comemos frango assado, mas ninguém deve ter levado a alimentação a este ponto. Esta (insólita) história tem como protagonista um japonês, de seu apelido Kudo, que, ao comer um destes animais, conservou o esqueleto para exibir no seu ‘museu pessoal’.

O homem, conta o 20minutos, tem o sonho de transformar a sua casa num museu de esqueletos de animais e possui já uma coleção com cabeças de peixes, uma rã e um pássaro. Agora, adicionou um frango.

Kudo comprou-o no supermercado, cozinhou-o e comeu-o. No final, em vez de deixar os ossos fora, limpou-os e montou de novo o esqueleto. No Twitter, colocou as fotos do antes e do depois das tarefas.

Contudo, o japonês não ficou totalmente satisfeito com a sua ‘obra de arte’. Na mesma rede social, revelou que, “acidentalmente”, o frango não tem todos os ossos, uma vez que comeu alguns sem querer.

As imagens, publicadas no passado dia 28 de abril, ultrapassaram as 75 mil reações e chegaram quase às dez mil partilhas.

Em Notícias ao Minuto