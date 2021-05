Jovem cria dispositivo de segurança para malas de viagens que liga ao telemóvel caso sejam mexidas

9/05/2021 20:36 - Modificado em 9/05/2021 20:50

A presença do dispositivo de segurança nas malas reduz a fragilidade do objeto e diminui o risco de ser roubado. É um dispositivo, ligado a um telemóvel, que fica dentro de um bolso na mala e caso alguém estiver a tentar a abri-la, o dono recebe uma chamada alertando sobre a tentativa.

Esta é a proposta do dispositivo criado por Anderson Delgado, alertando os donos de uma possível tentativa de roubo, ou de alguém estar a mexer na sua bagagem sem a sua permissão.

Anderson lançou um vídeo no canal Youtube explicando, na prática, como é que o dispositivo funciona e quais as suas garantias.

Natural de Garça, Santo Antão, Anderson Delgado quer com este protótipo criar um sistema que visa trazer mais segurança às malas durante a viagem.

Apresentado pela primeira vez, na sua sala de aula no concelho de Ribeira Grande, já tem cinco anos, Delgado conta que recentemente resolveu resgatar este invento e dá-lo a conhecer às pessoas e quem sabe, futuramente receber ofertas para a criação deste dispositivo em larga escala.

Apaixonado pela eletrônica e mecânica desde de criança, diz que as pessoas viajam diariamente e muitas vezes passam por vários constrangimentos, entre os quais ter a mala remexida ou tentam arrombar, mesmo com cadeados.

Neste sentido, explica que a função do dispositivo, “Segurança para maletas”, é para evitar, por exemplo, quando alguém também esquecer a sua mala num lugar ou for roubado, no momento que vão tentar abri-la, no fecho tem um sistema e quando começam a abrir, o dispositivo aciona o número pré-gravado no telemóvel dentro do bolsa, que liga automaticamente e logo o dono fica a saber que estão a mexer nas suas coisas. E também pode localiza-lo, com o sistema de GPS.

Questionado sobre as suas ambições em relação a este projeto, Delgado diz que neste momento o foco é continuar a trabalhar em desenvolver projetos e caso surja uma oportunidade, pretende agrara-la e apresentar, versões melhoradas dos dispositivos e quem sabe, futuramente produzir para vendas.

Neste momento tem em mãos, um projeto encomendado por um engenheiro agrónomo, para desenvolver por meio de tecnologias digitais, um sistema de rega, que auxilia os agricultores nesta tarefa.

“Sabemos que os agricultores têm de se levantar de madrugada, muitas vezes para ligar a água para rega e ir para o campo, mas com este sistema que estou a desenvolver ele nem precisa se levantar de cama. Basta ligar o telemóvel ao dispositivo no campo e ligar a água e no final, quando estiver tudo regado, pode ligar para o telemóvel e desligar o sistema”, explica Anderson Delgado.

E com este dispositivo facilitar a vida de muitos agricultores da sua localidade e quem sabe de toda a ilha e no futuro, em todo o país.

EC