Ministro da Defesa enaltece “trabalho árduo e honroso” das Forças Armadas na luta contra a covid-19

9/05/2021 15:52 - Modificado em 9/05/2021 15:52

O Centro de Instrução Militar do Morro Branco, em São Vicente, recebeu, neste domingo, a cerimónia do juramento da bandeira, com a presença do ministro da Defesa, Rui Figueiredo Soares, tendo este enaltecido o papel que as Forças Armadas (FA) têm tido nesta conjuntura de pandemia da covid-19.

Esta primeira incorporação de 2021, que contou com 441 militares, entre os quais 12 mulheres, juraram a bandeira fazendo os votos de fidelidade e de defender a pátria e colocá-la acima da sua própria vida. Estes militares receberem formação durante várias semanas, que abarcou as fases de preparação, instrução militar básica e fase de especialidades.

Para Rui Figueiredo Soares, numa fase que o país e o mundo são assolados pela pandemia da covid-19, as Forças Armadas, desde a primeira hora e em todas as frentes, têm estado na luta contra a pandemia realizando um “trabalho árduo e honroso” em prol da sociedade.

O mesmo apelou principalmente aos são-vicentinos para que cumpram “escrupulosamente todas as medidas sanitárias”, para que a situação na ilha seja controlada brevemente.

“Não há dúvidas de que as Forças Armadas, uma instituição republicana que é, tem dado um grande contributo para a sustentabilidade do país mostrando, distanciamento nas questões político-partidários, facto este visível para todos incluindo a comunidade internacional” sustentou a mesma fonte.

Nisto, aproveitou para encorajar os militares no sentido de “continuarem a servir sempre a corporação e a classe castrense a que agora pertencem”, exortando para que haja uma melhor política de formação de quadros no país.