Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho celebrado sob o lema “Junto Somos Imparáveis”

7/05/2021 20:24 - Modificado em 7/05/2021 20:25

Sob o lema “Junto Somos Imparáveis” a Cruz Vermelha de Cabo Verde comemora amanhã, 8 de maio, o Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

De acordo com a organização, estão programadas muitas atividades e foram criadas as condições logísticas necessárias para que em todos os municípios do país e nos 19 Concelhos Locais sejam realizadas ações comemorativas, sendo o ato central no Concelho de Santa Cruz, na ilha de Santiago.

Considerando as dificuldades encontradas com as deslocações dos convidados das outras ilhas, aliadas à uma evolução exponencial dos casos de contaminação pela COVID-19, na Praia, e nalgumas outras ilhas, decidiu-se pela participação dos representantes dos Concelhos Locais sitos fora da ilha e convidados internacionais por videoconferência, utilizando a Plataforma da CVCV.

Em conformidade com o programa das celebrações, o início das atividades está previsto para as 8h00 com a receção dos convidados, seguido de mensagens de boas-vindas e abertura do Fórum proferidas pelo Presidente da CVCV e Presidente da Associação dos Municípios de Santiago, Arlindo Carvalho e Carlos Silva respetivamente.

Ainda no período de manhã será apresentado um Painel versando o tema “Liderança e Governança no Contexto Humanitário”, tendo como palestrantes, Elias Monteiro, Jacob Vicente e José Semedo e moderado pelo sociólogo Henrique Varela.

O “ponto alto desta celebração esta reservado para o período da tarde” com o Fórum Juvenil, onde serão eleitos, pela primeira vez, os Representantes Nacionais da Juventude da Cruz Vermelha de Cabo Verde, de forma direta e pelos seus próprios pares.