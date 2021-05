S. Vicente: Apresentação periódica para suspeito de VBG em Tchã d’Tiliza e duas mulheres detidas por suspeitas de tráfico

7/05/2021 19:51 - Modificado em 7/05/2021 19:51

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou apresentação periódica, como medida de coação, a um indivíduo de sexo masculino, residente em Tchã d’Tiliza, suspeito da prática de crime de Violência Baseada no Género contra a sua ex-companheira.

Num comunicado enviado hoje ao NN, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Contra Pessoas –, informou que no cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, na quarta-feira, 05, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 40 anos, residente em Tchã de Tiliza.

O detido, acrescenta o comunicado, que já cumpriu pena por crime da mesma natureza, foi presente ontem ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou apresentação periódica como medida de coação.

Ainda no mesmo comunicado a PJ, da conta da detenção de duas mulheres, uma de 33 e outra de 59 anos, esta quinta-feira em São Vicente. Com elas a Polícia Judiciaria diz ter encontrado uma determinada quantidade de cannabis, 26 mil escudos em dinheiro e vários objetos eletrónicos que se presume serem de origem criminosa.

Entre outros a PJ aponta que foram encontrados na sua posse televisores e telemóveis.

As duas detidas foram presentes hoje, sexta-feira, às autoridades judiciais para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação pessoais.