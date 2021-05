Ministro da Saúde diz que Governo vai avaliar se suspende ou não as aulas

7/05/2021 19:35 - Modificado em 7/05/2021 19:36

O ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, garantiu esta sexta-feira que o Governo vai reunir-se na próxima semana para avaliar a necessidade de suspender ou não as aulas, isso por causa do aumento de casos de Covid-19 no país.

De acordo com este governante, este encontro vem na sequência da solicitação feita pelo Sindicato Nacional dos Professores (Sindprof), e que na próxima semana auscultará os responsáveis da Educação, da Saúde e dos sindicatos.

“Vamos avaliar qual é a situação a nível nacional, qual é a situação em cada concelho e em função das informações que serão prestadas pela Direção Nacional de Saúde, pelo Instituto Nacional de Saúde Pública e todo o núcleo que tem estado a fazer face a esta situação, decidir”, explicitou Arlindo do Rosário.

O encontro da próxima semana, deverá ser igual àquele realizado em outubro último para a retoma das aulas, abrangendo todo o núcleo, incluindo o sindicato dos professores que já pediu a suspensão das aulas, devido ao agravamento dos casos de Covid-19.

De acordo com uma nota publicada na sua página oficial na rede social Facebook, o Sindprof sublinhou que o encerramento das aulas no ano letivo anterior foi “uma medida assertiva” que levou à diminuição dos casos de covid-19 no país.

A mesma fonte sustentou que neste momento há “muitos professores e alunos infetados”, entendendo, por isso, que é preciso agir, “antes que seja tarde”. O Sindprof manifestou ainda a sua disponibilidade para cooperar com as delegações escolares e, também, com as autoridades sanitárias e da saúde.