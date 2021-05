PJ detém na Praia mulher de 54 suspeita de tráfico e no Sal suspeitos de roubo a estabelecimentos comerciais

7/05/2021 18:51 - Modificado em 7/05/2021 18:51

Na cidade da Praia, Santiago, uma mulher de 54 anos foi detida pela Polícia Judiciária, em flagrante delito, em Achadinha, pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes, por ter sido encontrada na posse de 43 produtos suspeitos de serem pedras de cocaína.

A detida será presente, esta sexta-feira, 07, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação pessoal.

Já na ilha do Sal, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), a PJ deteve, esta quinta-feira, 06, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, de 28 e 43 anos, suspeitos da prática de vários crimes de roubo em residências e em estabelecimentos comerciais, ocorridos entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, em diversas localidades da ilha do Sal.

Em cumprimento de um mandado do Ministério Público e na sequência das investigações, foram recuperados vários objetos subtraídos.

Conforme o comunicado da PJ, os detidos, são indivíduos com várias passagens pela polícia pela prática de crimes da mesma natureza.

Foram apresentados no mesmo dia ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou Prisão Preventiva a um deles e Apresentação Semanal na PJ e Obrigação de permanência na ilha do Sal, ao outro.