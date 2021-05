Cerca de 4% da população de São Vicente está vacinada contra a covid-19

7/05/2021 14:51 - Modificado em 7/05/2021 14:51

A ilha de São Vicente já tem neste momento cerca de 4% da sua população imunizada com as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, onde constam os profissionais de saúde, bombeiros e pessoas com mais de 80 anos de idade.

De acordo com informações avançadas pela Delegacia de Saúde de São Vicente, depois de serem vacinadas as pessoas que estão na linha de frente do combate à covid-19, ontem foi ultrapassado a marca de 3.000 idosos imunizados.

Depois de concluído o processo de vacinação dos idosos com mais de 80 anos, a DS, prossegue a imunização das pessoas acamadas e também as pessoas na faixa etária dos 70/80 anos.

Já a nível nacional são 17 mil as pessoas já imunizadas com doses das duas vacinas disponíveis em Cabo Verde (AstraZeneca e Pfizer), indicam dados divulgados pela Direção Nacional de Saúde.

De acordo com esses dados, 4.057 profissionais e trabalhadores de saúde já receberam a primeira dose da vacina, o equivalente a 95% do previsto no Plano Nacional de Vacinação. Destes, 2.612 já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Os mesmos dados indicam que 13.720 doses da vacina AstraZeneca já foram administradas, dos quais 11.273 em idosos.