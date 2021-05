INSP garante que variante do Reino Unido é única a circular em Cabo Verde

7/05/2021 14:34 - Modificado em 7/05/2021 14:35

© Shutterstock

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, INSP, Maria da Luz Lima, assegurou hoje que os estudos concluíram que, até ao momento, a variante britânica da Covid-19 é a única a circular em Cabo Verde.

Maria da Luz Lima, apontou no entretanto, que não se pode descartar a possibilidade de existir outras variantes no país, porque só um estudo laboratorial poderá dar essa certeza. “Os estudos mostram que até agora a variante do Reino Unido, que tem uma maior transmissibilidade, é única variante que temos no país” sustentou.

Porém, a presidente do INSP adiantou que falta sequenciar as amostras da segunda quinzena de abril, para se poder ter essa certeza que não existem outras variantes do vírus a circular no país.

Cabo Verde já registou desde o início da pandemia 25.526 casos de Covid-19, dos quais 22.105 foram dados como recuperados, 230 vítimas mortais e tem 3.176 casos ativos.