Cruz Vermelha de Cabo Verde e Universidade Jean Piaget assinam protocolo de cooperação

6/05/2021 21:11 - Modificado em 6/05/2021 21:11

Este protocolo, conforme nota enviada às redações, tem como propósito o estreitar das relações institucionais e o desenvolvimento e implementação de programas e projetos de interesse comum para as duas organizações.

De acordo com o documento a ser assinado, sem prejuízo para outros domínios, as duas partes acordaram se candidatar conjuntamente a projetos de investigação, realizações de seminários, workshops, painéis, entre outros eventos de interesse comum, para além de atribuição por parte da Uni Piaget de vagas para cursos de curta duração, descontos nas propinas dos cursos de licenciatura e de mestrados, como também para as consultas de fisioterapia aos colaboradores, crianças e idosos desta instituição humanitária.

Por seu lado, a Sociedade Nacional vai conceder vagas semestrais de estágios curriculares aos estudantes e disponibilização das suas redes sociais e sites para publicitação do Logotipo deste estabelecimento de ensino e partilha de informações.

Este documento, sublinha a Cruz Vermelha de Cabo Verde no âmbito das suas atribuições estatutárias “não tem como missão exclusiva ajudar as pessoas mais carenciadas da nossa sociedade somente a nível humanitário, mas também, em outras valências transversais como a formação, por ser, também, uma forma de combater a exclusão social e de mitigar o sofrimento, dos socialmente “excluídos”, na medida em que a inclusão social, o combate a pobreza e a descriminação social, constituem uma aposta desta instituição para a promoção do desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais aos grupos estigmatizados de vulneráveis”.