Covid-19: MAI anuncia atuação de “Brigada de Choque” durante toda a semana em São Vicente

6/05/2021 14:42 - Modificado em 6/05/2021 14:42

O Ministério da Administração Interna (MAI), anunciou que a “Brigada de Choque”, constituída por elementos das Forças Armadas, Polícia Nacional, Guarda Municipal e IGAE, já está no terreno para ações de fiscalização no combate à covid-19.

Conforme uma nota do Ministério da Administração Interna, a equipa é formada na globalidade por 14 elementos, sendo 4 das Forças Armadas, 3 efetivos da Polícia Nacional, 4 elementos da Guarda Municipal e 3 da IGAE, sob a coordenação do SNPCB, já se encontra nos bairros em ações de fiscalização.

O MAI assegura que a atuação da equipa será de segunda a sábado nas cidades da Praia e do Mindelo, para fiscalização do cumprimento das medidas em vigor contra a propagação da covid-19.

De realçar que a Proteção Civil anunciou recentemente que reforçou as ações de sensibilização e fiscalização da população e espaços públicos em relação ao uso de máscaras e prática do distanciamento social, na capital do país e na ilha de São Vicente.