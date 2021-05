COVID-19: Cabo Verde com 1.277 casos e 12 mortes em apenas cinco dias

6/05/2021 14:24 - Modificado em 6/05/2021 14:24

A situação epidemiológica no país contínua preocupante, visto que nos primeiros cinco dias deste mês já contabiliza 1.277 novos casos positivos de covid-19 e ainda 12 óbitos associados à doença.

Nestes primeiros cinco dias de maio, a média diária é de 255,4 novos casos positivos da doença e ainda uma média de mortes superior a duas por dia. Dados certamente preocupantes e que a continuarem poderão levar mesmo ao decreto de um novo estado de emergência, o mais grave (depois do estado de calamidade) cuja declaração cabe ao Presidente da República.

Se no mês de abril, os números não foram nada animadores, com o registo de 51 mortes a nível nacional, somente nos primeiros cinco dias do mês de maio, já são 12 vítimas a lamentar associadas a covid-19. Ontem, com 417 novos infetados, o país voltou a bater o recorde diário de infeções desde o primeiro caso registado em março de 2020 na Boa Vista.

A ilha de Santiago é o principal foco de propagação da doença no arquipélago com 612 casos e 7 mortes. Mais propiamente a cidade da Praia é aquela que carece de maiores preocupações, onde os números são deveras preocupantes. Nestes cinco dias foram contabilizados 486 novos infetados somente na capital do país e ainda metade das mortes (6) confirmadas a nível nacional. Santa Cruz foi o outro concelho da ilha a registar um óbito.

Logo a seguir surge a ilha de São Vicente com 238 casos novos e ainda o registo de 3 vítimas a lamentar, causadas pela covid-19.

Segue-se Santo Antão com 150 casos, São Nicolau com 79, Sal 56 e duas mortes, Boa Vista 42, Fogo 40, Maio 32 e a Brava 23 novos casos positivos de covid-19, nestes cinco primeiros dias do mês de maio.

Cabo Verde contabiliza, segundo dados disponibilizados ontem pelo Ministério da Saúde, 3.152 casos ativos, 21.763 recuperados, 229 mortes sendo sete por outras causas, 8 transferidos, perfazendo um total de 25.159 casos positivos acumulados desde 19 de março de 2020.