“Estamos no ar”. Avião mais largo do mundo concluiu 2.º teste com sucesso

Roc, um gigante dos céus, tem seis motores, 28 rodas e pode subir a altitudes de 35.000 pés (10,67 km).

Oavião mais largo do mundo, com uma envergadura de 117 metros, completou com sucesso o segundo voo de teste na Califórnia, EUA.

‘Roc’, assim é conhecido, tem uma envergadura que equivale a três Boeing 747. O aparelho da empresa Stratolaunch, que usa seis motores 747, decolou do Mojave Air and Space Port (conhecido como Centro de Teste Aeroespacial Civil) cerca de dois anos depois do seu voo inaugural.

No final da semana passada, a empresa responsável pelo aparelho escreveu, na rede social Twitter, “estamos no ar”, confirmando assim que o teste decorria de acordo com os parâmetros estabelecidos.

Três horas depois de sobrevoar o deserto do sul da Califórnia, o gigante de 28 rodas aterrou em segurança, levando a Stratolaunch a confirmar o sucesso do teste.

O avião, saliente-se, foi desenvolvido pelo cofundador da Microsoft Paul G. Allen, que morreu poucos meses antes de o aparelho voar pela primeira vez, em abril de 2019.

De acordo com a imprensa internacional, o avião foi concebido com o propósito de ser usado para lançamentos espaciais, mas a titularidade do projeto mudou entretanto. A atual proprietária, a Stratolaunch, planeia que, numa fase inicial, a aeronave seja usada como reboque para lançamento de aeronaves de investigação de voo hipersónico.

