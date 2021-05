Covid-19: DNE não vai prolongar ano letivo mesmo com a suspensão de aulas em algumas escolas

5/05/2021 15:13 - Modificado em 5/05/2021 15:13

Mesmo com o encerramento temporário de quatro escolas no país, causados pelo aparecimento de casos positivos de covid-19, a Direção Nacional de Educação (DNE) não irá prolongar o ano letivo em curso.

Conforme informações avançadas hoje por Eleonora Sousa, uma das escolas já reabriu no concelho da Ribeira Grande em Santo Antão, enquanto que, o Liceu da Boa Vista continua ainda sem retomar as aulas para as turmas do 7.º ao 11.º ano, que só acontecerá no dia 09 de maio.

Também outra escola continua encerrada na ilha Brava, também por 10 dias, após o surgimento de casos de covid-19 em professores e alunos, bem como uma no interior do concelho do Porto Novo, mais concretamente o Liceu de Ribeira das Patas.

A mesma fonte recorda que as escolas recebem os alunos das diferentes comunidades e que o número de casos de covid-19 tem crescido em todo o país, frisando que por norma o tempo de espera é de pelo menos 10 dias até se conhecerem as respostas aos testes feitos a alunos e professores.

Nisto afirma que os encerramentos temporários não vão implicar o alargamento do calendário escolar, que vai até finais de junho, à exceção do 12.º ano, em que as aulas terminam na próxima semana, seguindo-se depois os exames finais.

Eleonora Sousa assegura que a Direção Nacional de Educação prevê iniciar o próximo ano letivo a 13 de setembro, e por isso não quererá colocar em causa o número de dias de férias dos professores.