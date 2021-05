PP arrasa com 65 assentos e Más Madrid ultrapassa PSOE

4/05/2021 21:49 - Modificado em 4/05/2021 21:50

O Partido Popular (PP) obteve hoje uma vitória significativa nas eleições para a Assembleia da Comunidade de Madrid, ao conquistar 65 assentos, mais 35 do que tinha elegido na votação de 2019, quando estão contados 97% dos votos.

Segundo os dados oficiais, o Más Madrid superou em pouco mais de 2.000 votos o Partido Socialista (PSOE) e tornou-se a força política mais votada à esquerda, ao eleger 24 deputados regionais.

Tal como o Cidadãos, que fica de fora da Assembleia, o PSOE é o grande derrotado das eleições, tendo perdido 13 deputados regionais em comparação com a última votação, tendo hoje conquistado também 24.

O Vox é a quarta força na Comunidade de Madrid, ao eleger 13 deputados regionais, mais um do que há dois anos, enquanto a coligação Unidas Podemos, com Pablo Iglésias como candidato, subiu de sete para 10 o total de assentos.

Sem maioria absoluta, Diaz Ayuso poderá necessitar do apoio do partido de extrema-direita Vox para se manter na presidência da Comunidade de Madrid, o que foi muito criticado por todos os partidos de esquerda durante a campanha eleitoral.

Apesar de, nas eleições de maio de 2019, o PSOE ter sido o mais votado, Díaz Ayuso – na altura desconhecida a nível nacional – tornou-se presidente da região de Madrid, à frente de uma coligação que formou com o Cidadãos (direita-liberal) com o apoio parlamentar do Vox.

Quando, em meados de março, dissolveu o parlamento regional e pôs fim à aliança com o Cidadãos, convocando eleições antecipadas, parece ter procurado capitalizar a popularidade que esta política lhe deu entre uma parte da população de Madrid.

