São Vicente com 375 casos ativos de covid-19, após mais 59 infetados e uma morte nas últimas 24 horas

4/05/2021 20:38 - Modificado em 4/05/2021 20:39

Foto: Dreamstime

A ilha de São Vicente teve esta terça-feira, 04, o registo de 59 casos positivos de covid-19 e ainda 6 recuperados da doença, aumentando para 375 os casos ativos na ilha. A ilha registou mais uma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Conforme o Ministério da Saúde, São Vicente teve esta terça-feira, 04, mais 59 novos casos que saíram do processamento de 237 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha.

São Vicente tem neste momento 375 casos ativos da doença, sendo que a maioria está em isolamento domiciliário, no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e ainda no Hospital Baptista de Sousa. Nas últimas 24 horas houve ainda 6 novos recuperados da doença. Com o óbito registado hoje São Vicente tem agora 39 mortes associadas à covid-19.