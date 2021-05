Covid-19: Dois óbitos e 194 novas infeções nas últimas 24 horas

4/05/2021 20:24 - Modificado em 4/05/2021 20:24

Cabo Verde reportou nas últimas 24 horas mais dois óbitos e 194 novos casos positivos de covid-19, num total de 1.153 amostras processadas, pelo que o país passa a contabilizar 24.742 casos positivos acumulados.

As mortes foram registadas em São Vicente e na ilha do Sal, aumentando para 228 e sete por outras causas os óbitos provocados pela doença no país.

De acordo com o boletim epidemiológico, as 194 novas infeções dizem respeito a São Vicente (59), Cidade da Praia (24), Porto Novo (23), Ribeira Grande de Santo Antão (20), Paul (8), Ribeira Grande de Santiago (1), São Lourenço dos Órgãos (1), Santa Catarina (3), Maio (2), Santa Cruz (3), Sal (10), Tarrafal de São Nicolau (7), Ribeira Brava (21), Brava (3) e Boa Vista (9).

Os dados mostram também que 221 pessoas foram consideradas recuperadas, passando o país a ter agora um total de 21.469 pessoas com alta.

Desta forma, o país passa a contabilizar 3.030 casos ativos, oito transferidos, perfazendo um total acumulado de 24.742 casos positivos.

As autoridades continuam a reforçar o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da doença.

Entretanto, devido ao número de casos de covid, o Governo decretou na sexta-feira, 30 de abril, a situação de calamidade, encerrando todas as instalações desportivas, proibindo também a prática da atividade, além de limitar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de zonas balneares, por um período de 30 dias.

A situação de calamidade foi declarada em todas ilhas de Cabo Verde, exceto na Brava.