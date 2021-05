Soldados dos EUA no Iraque alvo de terceiro ataque em três dias

4/05/2021 15:06 - Modificado em 4/05/2021 15:06

Dois rockets foram disparados hoje contra uma base militar que alberga soldados norte-americanos, disse o exército iraquiano, sendo o terceiro ataque em três dias, no momento em que Bagdade recebe uma delegação dos EUA.

Os dois ‘rockets’ caíram num espaço desocupado da base aérea de Ain al-Assad “sem causar danos ou vítimas”, na versão do exército iraquiano.

No domingo e na segunda-feira, dois outros ataques atingiram bases onde estão estacionados soldados norte-americanos, junto ao aeroporto de Bagdade.

Os ataques ainda não foram reivindicados, mas Washington tem acusado grupos armados iraquianos com ligações ao Irão de procurarem atingir as suas tropas e diplomatas.

Quase 30 ataques, com bombas ou ‘rockets’, tiveram como alvo bases militares que albergam soldados norte-americanos ou representações diplomáticas dos EUA, desde a chegada ao poder do Presidente Joe Biden, em final de janeiro.

Nesses ataques morreram já mais de dez civis, incluindo estrangeiros.

Washington, que não hesita em realizar ataques anti-iranianos em solo iraquiano — incluindo um ataque em janeiro do ano passado, que matou o influente general Qassem Soleimani –, está a procurar reduzir a crescente influência do Irão no Iraque.

O primeiro-ministro iraquiano, Moustafa al-Kazimi, figura pró-Washington, falou hoje mais uma vez sobre o destino de 2.500 soldados norte-americanos no Iraque com Brett McGurk, enviado da Casa Branca para o Médio Oriente.

Os dois homens conhecem-se bem: o primeiro, até agora responsável dos serviços de informações, e o segundo, um ex-representante da coligação anti-‘jihadista’ liderada pelos Estados Unidos no Iraque e na Síria, há muito que trabalham lado a lado contra o Estado Islâmico (IS).

Hoje, ambos estão empenhados na elaboração de um cronograma para a “retirada das forças de combate do Iraque”, de acordo com um comunicado do gabinete de Kazimi.

Para diversos analistas, diplomatas ocidentais e funcionários iraquianos, este calendário – destinado principalmente a influenciar a opinião pública xiita conquistada para a causa do Irão contra os Estados Unidos – deve estender-se por vários anos.

