O Governo Maduro ultrapassa obstáculos sem precedentes para levar a tão necessária ajuda ao povo venezuelano

4/05/2021 00:21 - Modificado em 4/05/2021 00:21

A Venezuela anunciou ontem a entrega de 80 toneladas de medicamentos contra o cancro urgentemente necessários, que serão distribuídos através dos hospitais do país nos próximos dias. A capacidade da Venezuela para aceder a medicamentos para o tratamento do cancro tornou-se muito mais difícil devido ao que as Nações Unidas denominaram “sanções económicas unilaterais e ilegais numa escala sem precedentes na história mundial”.

O Presidente Nicolas Maduro comprometeu-se a fazer o que for necessário para assegurar a satisfação das necessidades básicas de alimentação e saúde do povo venezuelano. A última chegada de medicamentos foi organizada através dos canais estabelecidos pelo Embaixador e Enviado Especial Alex Saab. Isto é uma indicação clara de que a comunidade internacional está cada vez mais solidária com as dificuldades enfrentadas pela República Bolivariana da Venezuela.

A ironia do esforço humanitário de Alex Saab é que, apesar de ele próprio ser um doente com cancro, a República de Cabo Verde negou-lhe o direito de ser examinado por um oncologista e de receber a medicação apropriada durante mais de 325 dias.