Covid-19 já matou mais nestes 4 meses de 2021 do que em todo o ano de 2020

3/05/2021 22:18 - Modificado em 3/05/2021 22:18

Em 121 dias deste ano foram registrados 114 mortes por Covid-19, contra 112 registados desde março até ao final de 2020. O país contabiliza à data de hoje 24.548 casos acumulados e 226 óbitos, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Em 121 dias de 2021 foram contabilizadas 114 mortes pelo coronavírus, enquanto de 24 de março de 2020, quando foi confirmada a 1ª morte pela doença na Boa Vista, até 31 de dezembro foram registados 112.

O mês de abril, até então, tornou-se o mais letal da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde, com 47 mortes confirmadas.

A ilha de Santiago é de longe a mais fustigada com mortes no país, devido a covid-19, com um total de 151 óbitos. Já São Vicente aparece com 38 vítimas causadas pela doença.