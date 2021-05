PJ detém 10 suspeitos de tráfico de drogas e roubo em São Vicente

3/05/2021 20:49 - Modificado em 3/05/2021 20:49

A Polícia Judiciária deteve 10 suspeitos da prática de crimes patrimoniais e de tráfico de estupefacientes em várias zonas da ilha de São Vicente, informou hoje em nota de imprensa.

Segundo a polícia científica, as detenções foram feitas entre 26 de abril e 03 de maio, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo e trata-se de jovens e homens, entre os 17 e 49 anos, residentes em várias localidades da ilha de São Vicente.

Oito dos suspeitos foram detidos em flagrante, enquanto dois fora de flagrante delito, informou ainda a PJ, indicando que são suspeitos da prática os crimes patrimoniais e de tráfico de estupefacientes.

Conforme a mesma fonte, os oito detidos em flagrante delito, suspeitos da prática de crimes de tráfico de drogas, com idades compreendidas entre os 17 e 49 anos, remontam aos dias 26 e 29 de abril, quando encetou diligências em cinco residências nas localidades de Cruz João Évora, Monte Sossego, Ribeira Bote e Vila Nova, tendo apreendido produtos estupefacientes (Cocaína, Cannabis e Haxixe), quantias monetárias em valores superiores aos seiscentos mil escudos (600.000$00) e uma diversidade de objetos, entre os quais vários telemóveis.

No dia 29 de abril, fora de flagrante delito, a Brigada de Combate ao Banditismo, deteve, um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, residente em Ribeira Bote, suspeito da prática de crime de Roubo na via pública, ocorrido no passado mês de março, na mesma localidade.

Já nesta segunda-feira, 03 de maio, um outro indivíduos, de 29 anos, residente em Monte Sossego, foi detido também fora de flagrante delito, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas.

Os detidos foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente que aplicou, a todos, Apresentação Periódica como medida de coação.