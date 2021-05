Covid-19: Cabo Verde com mais 180 casos e 350 recuperados

3/05/2021 20:20 - Modificado em 3/05/2021 20:21

Cabo Verde conta, no momento, com 53 pessoas internadas nos hospitais, avançou hoje o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Barreto, assegurando que 8 estão em estado grave e 3 em estado crítico.

De acordo com Jorge Noel Barreto, no Hospital Agostinho Neto, na capital do país, estão 15 pessoas internadas, das quais sete em estado grave. No Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, dos 14 internados, três estão em estado crítico. No Sal, no Hospital Regional Ramiro Figueira, uma pessoa está em estado grave, entre os oito internados.

No Hospital Regional Santiago Norte, há cinco internados, todos estáveis. No Hospital Regional da Boa Vista estão oito doentes estáveis, o mesmo acontece com os três doentes no Hospital Regional João Morais em Santo Antão, enquanto no Hospital Regional São Francisco Xavier no Fogo há um doente internado, também estável.

A taxa de ocupação nesse momento, acrescentou o diretor Nacional de Saúde, é de 77%.

De referir ainda que o país registou, nas últimas 24 horas, mais 180 casos novos, 2 óbitos e 350 recuperados.

Os casos novos que saíram do processamento de 963 amostras, 67 pertencem à Cidade da Praia, 4 em Ribeira Grande de Santiago, São Domingos 2, Santa Catarina 4, São Salvador do Mundo 1, São Miguel 4, Santa Cruz 6, São Lourenço dos Órgãos 2, Brava 2, Ribeira Grande de Santo Antão 11, Porto Novo 5, São Vicente 31, Sal 13, Ribeira Brava de São Nicolau 2, Tarrafal de São Nicolau 2, Boa Vista 17 e Maio 7, passando o país a ter agora um total de 24.548 casos acumulados de Covid-19.

Nas últimas 24 horas o país registou mais dois óbitos, sendo um na cidade da Praia e outro em São Vicente, aumentando para 226 as mortes associadas à doença no país.

Em termos de altas, houve mais 350 altas. O nosso país tem agora 21.249 recuperados da doença, o que representa um total de 86,6% dos casos já notificados de covid-19. O nosso país tem ainda 3.058 casos ativos de covid-19 e 8 doentes transferidos para os seus países de origem.