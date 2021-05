Quatro escolas com aulas suspensas devido a casos positivos de covid-19

3/05/2021 14:55 - Modificado em 3/05/2021 14:55

Quatro escolas tiveram de suspender aulas, temporariamente, em algumas turmas, devido a casos positivos de covid-19 que surgiram nestes estabelecimentos de ensino.

A Escola Secundária da Boa Vista foi a primeira a ser afetada, exceto as turmas do 12.º ano, onde as aulas estão suspensas desde quinta-feira (29), por um período de 10 dias, devido à covid-19. Os casos foram detetados em alunos do 7º e do 11º, o que levou a suspensão das aulas.

Já na ilha Brava, que depois de cerca de 6 meses voltou a registar casos ativos de Covid-19, situação que levou a Delegacia de Saúde a suspender as aulas no agrupamento de Nossa Senhora do Monte por cerca de 2 semanas. Os casos foram detetados, sobretudo em professores que lecionam nesta unidade de ensino.

No concelho de São Lourenço dos Órgãos, em Santiago, as atividades letivas foram suspensas numa sala de aula de uma turma do 11º ano do Liceu Luciano Garcia, devido ao aparecimento de 11 casos positivos em alunos.

Já em Santo Antão, a Escola Secundária António Silva Pinto em Ribeira das Patas, no interior do Porto Novo, foi encerrada por um período de dois dias, devido a casos de covid-19 em alunos. Em princípio o encerramento está previsto para esta segunda e terça-feira, mas de acordo com informações avançadas pela direção da escola, a situação será analisada após a realização de testes de despistes da doença em alunos e contactos próximos.