Boa Vista: Tribunal coloca em prisão preventiva três indivíduos suspeitos de agressão sexual de menores

3/05/2021 14:38 - Modificado em 3/05/2021 14:38

O Tribunal da Comarca da Boa Vista colocou em prisão preventiva três indivíduos acusados de abuso sexual de menores, sendo as vítimas crianças entre 6 a 11 anos de idades. Entre os detidos está um agente da Polícia Nacional do Comando Regional da ilha.

Segundo informações avançadas pelo site Boa Vista no Ar, as detenções ocorreram na passada quinta-feira, fora de flagrante delito, tendo sido detidos 7 indivíduos, sendo dois por crimes de Violência Baseada no Género e 5 por crimes de agressão sexual de menores.

Conforme a mesma fonte, trata-se de processos diferentes de agressão sexual, mas todos aconteceram no círculo familiar.

O processo do agente da PN foi despoletado em finais de 2020, mas conforme o site, citando uma fonte, há vários anos que o agente (padrasto da vítima), abusava da criança.

Um outro processo corresponde a um caso de abuso sexual e o terceiro envolve três crianças. Nestes casos, os agressores são padrasto e esposo da tia das vítimas.