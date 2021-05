Covid-19: Quase 29 mil contágios e 1.202 mortos no último dia no Brasil

2/05/2021 21:49 - Modificado em 2/05/2021 21:49

O país lusófono mais afetado pela pandemia acumula 14.754.910 casos de infeção e 407.639 mortes.

© Amanda Perobelli/Reuters

OBrasil notificou este domingo 28.935 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 1.202 mortos relacionados com a Covid-19, indicam os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Trata-se de uma redução significativa tanto do número de contágios como do número de mortos, mas esta pode dever-se à subnotificação comum aos fins de semana.

Este sábado, o Brasil reportou 66.964 casos de infeção pelo novo e 2.656 mortes.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, sendo apenas superado pelos Estados Unidos, e o terceiro país do mundo com mais casos de infeção, sendo superado pelos Estados Unidos e pela Índia.

Por Notícias ao Minuto