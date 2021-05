São Vicente: Proteção Civil reforça nos próximos dias a fiscalização durante a situação de calamidade

A Proteção Civil reforçou as ações de sensibilização e fiscalização da população e espaços públicos em relação ao uso de máscaras e prática do distanciamento social, sobretudo na capital do país, mas nos próximos dias vai reforçar a sua ação na ilha de São Vicente.

Uma equipa multissectorial de forças de sensibilização encontra-se no terreno, mais concretamente na cidade da Praia, para passar uma mensagem “bem forte” da necessidade do uso de máscaras e da prática do distanciamento físico.

De acordo com o presidente interino, Hélio Semedo, que falava hoje à imprensa na cidade da Praia, garante que a população tem acatado a mensagem. No entanto, aclara que nas rondas de fiscalização, tem-se registado um maior incumprimento nos espaços de diversão noturna.

As ações da proteção civil serão alargadas nos próximos dias, com o envio para as ilhas da Boa Vista e São Vicente de um comandante operacional para assumir as operações em conformidade com as autoridades locais.