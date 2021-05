Maio com preços de combustíveis mais baixos

2/05/2021 20:12 - Modificado em 2/05/2021 20:12

Depois da subida registada no mês de abril, os preços máximos dos combustíveis sofreram uma descida desde de sábado, 1 de maio.

Segundo os novos preços máximos dos combustíveis divulgados pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), desde de sábado, 01 maio, que todos os combustíveis registam redução de preços, a gasolina desce para 119$10 por litro e o gasóleo para os 91$50 por litro.

As garrafas de 3kg de gás butano passam a custar 363$00, as de 6kg 764$00, as de 12,5kg custam agora 1.592$00 e as de 55kg com o preço de 7.005$00. A granel o gás butano passa a ser vendido a 127$40 o kg.

Ainda segundo a ARME, o petróleo passa a ser vendido 75$90, o gasóleo para eletricidade a 76$30 e o gasóleo marítimo a 64$30.

O Fuel380 tem o seu preço atualizado para os 70$40 por kg e o Fuel180 para os 73$30.

“Isto corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 2,93%”, contabilizou a agência reguladora cabo-verdiana.

A ARME justificou as reduções com a tendência de descida dos preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais durante o mês de abril (2,53%).

“Os mercados reagiram em baixa quanto à decisão da OPEP+ em aumentar os níveis de produção de petróleo em maio, junho e julho, à reabertura das negociações sobre o acordo nuclear iraniano e ao aumento alarmante do número de casos positivos de covid-19, sobretudo na Índia”, explicou a ARME.

Segundo a mesma fonte, a evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à depreciação do euro face ao dólar americano, convergiram para a descida generalizada dos preços dos combustíveis no mercado nacional. Os novos preços máximos dos combustíveis vão vigorar até 31 de maio de 2021.