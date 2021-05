PAICV decide entre Maio e Junho pedido de demissão de Janira Hopffer Almada

Na liderança do partido desde de dezembro de 2014, Janira Hopffer Almada, após perder as eleições de 18 Abril, como consequência desses resultados apresentou a sua demissão aos órgãos do PAICV.

É a primeira mulher a liderar o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), depois de Aristides Maria Pereira, Pedro Pires, Aristides Raimundo Lima e José Maria Neves.

Após a sua decisão, o Conselho Nacional do PAICV vai ser convocado, entre Maio e Junho, para uma reunião para analisar o pedido de demissão da presidente do partido, Janira Hopffer Almada, disse João Baptista Pereira.

Segundo o vice-presidente do PAICV, citado pela Inforpress, o pedido de demissão de Janira Hopffer Almada, deve ser apreciado pela Comissão Política Nacional do partido que é o órgão supremo entre os congressos, que também irá agir em conformidade.

“Neste momento, estamos na fase da composição do grupo parlamentar e a Assembleia vai reunir-se pela primeira vez a 19 de Maio, uma vez que a Constituição diz que se deve reunir no vigésimo dia após os resultados definitivos”, disse reiterando que a reunião do Conselho Nacional do PAICV deve acontecer entre Maio e Junho.

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, anunciou a 18 de Abril que ia pedir a sua demissão da liderança do partido após a derrota nas eleições legislativas.

Há cinco anos, quando perdeu as eleições, Janira Hopffer Almada colocou o cargo à disposição, mas acabou por continuar na liderança.

Foi ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, no segundo mandato do PAICV, nasceu na Cidade da Praia a 27 de Setembro de 1978.

Janira Hopffer Almada é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo realizado uma Pós-Graduação em Direito das Empresas. Hopffer Almada já desempenhou as funções de ministra da Juventude, da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Em 2011 foi eleita deputada nacional, mas não exerceu o seu mandato por ter sido chamada para o Governo.