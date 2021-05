Covid-19: Santiago e São Vicente recebem durante uma semana uma equipa do INEM de Portugal

Durante os dias 04 a 11 de Maio, as ilhas de Santiago e São Vicente recebem uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), de Portugal, para apoiar os esforços das autoridades de saúde cabo-verdianas no combate à covid-19.

Em nota de imprensa a Embaixada de Portugal em Cabo Verde informa que esta equipa, composta por um médico e um técnico logístico, será acompanhada por um funcionário do Instituto da Cooperação e da Língua.

O propósito desta equipa do INEM, segundo a mesma fonte, é identificar as necessidades das estruturas de saúde de Cabo Verde na resposta à situação pandémica, a pedido do governo cabo-verdiano.

“O diagnóstico levado a cabo pela equipa do INEM servirá para preparar a futura missão de uma equipa médica portuguesa, com vista a reforçar a capacidade de resposta do serviço nacional de saúde de Cabo Verde, através da disponibilização de recursos humanos e técnicos”, lê-se na nota.

Esta ação integra-se na execução do Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia Covid-19 entre Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.