Covid-19: Cabo Verde registou 7 mortes, 486 novos casos e 334 recuperados nos dois primeiros dias de maio

2/05/2021 18:58 - Modificado em 2/05/2021 18:58

O país registou 7 mortes, 486 casos positivos de COVID-19 e 334 recuperados durante o último fim-de-semana, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Depois de ontem o país ter registado três mortes, sendo duas na ilha de Santiago (Cidade da Praia e Santa Cruz) e outra em São Vicente, este domingo houve mais quatro mortes provocadas pela covid-19, sendo 3 na ilha de Santiago (Cidade da Praia) e ainda um óbito na ilha do Sal. Cabo Verde tem agora 224 mortes e 7 por outras causas.

Depois de no sábado o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde ter divulgado mais 245 novos casos, o registo deste domingo desceu para 241. Dos 245 novos casos de sábado, 41 pertencem à ilha de São Vicente. Os restantes casos são da Cidade da Praia (66), Tarrafal de Santiago (3), Santa Catarina de Santiago (17), Ribeira Grande de Santiago (4), São Salvador do Mundo (2), Santa Cruz (11), São Lourenço dos Órgãos (3), São Domingos (2), São Filipe do Fogo (12) e Mosteiros (1), Santa Catarina do Fogo (1), Ribeira Grande de Santo Antão (4), Paul (9), Porto Novo (31), Sal (11), Ribeira Brava de São Nicolau (17), Boa Vista (9) e Maio (1).

Dos 241 casos reportados este domingo, 47 pertencem à ilha de São Vicente, Cidade da Praia (166), Ribeira Grande de Santiago (7), Santa Catarina (7), São Miguel (2), Tarrafal de Santiago (1), Santa Cruz (3), São Filipe do Fogo (8), Santa Catarina do Fogo (1), Brava (1), Ribeira Grande de Santo Antão (1), Porto Novo (10), Sal (2) e Maio (6).

Com estes novos 486 casos positivos diagnosticados, o número de casos acumulados aumentou para 24.368. Ainda referente a este fim-de-semana, o Ministério da Saúde anunciou 334 recuperados, subindo para 20.899 o total de recuperados a nível nacional. O país tem neste momento um total de 3.230 casos ativos e 8 transferidos.