Cabo Verde registou no mês de abril um total de 47 mortes e 6.412 novos casos de Covid-19

30/04/2021 21:05 - Modificado em 30/04/2021 21:18

Depois de nos últimos meses o país ter registado uma desaceleração do número de mortes e novos casos de covid-19, neste mês de abril os números voltaram a subir de forma exponencial com o registo de mais 47 mortes e 6.412 novos casos positivos de covid-19 e tem neste último dia de abril 3.085 os casos ativos, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

No mês de março o arquipélago registou 21 mortes provocadas pela covid-19, mas os números voltaram a subir atingindo em abril 47 vítimas mortais ligadas a covid-19. Neste momento, o nosso país contabiliza 217 mortes provocadas pela doença, das quais seis por outras causas.

Santiago surge à frente com 145 óbitos, São Vicente 36, Fogo 7, Santo Antão 6, Sal 13, São Nicolau 6 e Boa Vista 4. As ilhas do Maio e da Brava não contabilizam, até à data, nenhuma vítima da covid-19.

De acordo com a Direção Nacional de Saúde, a maioria dos óbitos são do sexo feminino e pessoas idosas. A mesma fonte alerta que quantos mais casos vamos tendo, maior é a probabilidade de casos graves e de óbitos.

O número de casos também voltou a aumentar durante o mês de abril, com o registo de mais 6.412 novos casos, sendo que nas últimas 24 horas foram diagnosticados mais 328 casos de Covid-19.

Neste momento Cabo Verde tem 3.085 casos ativos de covid-19, sendo a maioria na cidade da Praia com 1.422, Sal 391, São Vicente 316, Boa Vista 158, São Nicolau 109, Santo Antão 207, Maio 81, Fogo 51 e Brava 24. Já em termos de altas o mês de abril registou um total de 4.288 pessoas consideradas recuperadas da doença.