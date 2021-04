Covid-19: Calamidade volta a paralisar competições futebolísticas

A atividade física e desportiva ao nível de clubes foi novamente suspensa pelo Governo, após decretar novo estado de calamidade em todas as ilhas à exceção da Brava, para conter a transmissão da covid-19.

Depois do regresso dos clubes e atletas aos treinos e competições em 22 de janeiro, sem público e em algumas modalidades com a realização obrigatória de testes rápidos à covid-19, com a possibilidade de público nas bancadas, desta feita, sofre novo contratempo, com novo estado de calamidade que obriga ao encerramento das instalações e proibidas as atividades coletivas de desporto.

De realçar que a atividade física e desportiva ao nível de clubes foi suspensa em março de 2020, quando foi decretado o estado de emergência, pela primeira vez em Cabo Verde, para conter a transmissão da covid-19.

Em janeiro deste ano o Governo anunciou que Cabo Verde tem cumprido com as medidas de segurança sanitária e “tem enfrentado, com sucesso, esta pandemia”, e por isso, após vários meses de confinamento e interdição da prática desportiva, paulatinamente inicia-se a retoma das atividades desportivas.

Em vários pontos do país onde os campeonatos foram retomados, alguns tinham suspendido recentemente as atividades, devido a casos diagnosticados em jogadores e treinadores, como de resto, sucedeu na segunda-feira passada com a região desportiva de Santo Antão Norte a última a suspender por 10 dias as suas competições.

Confira como estão as classificações dos vários campeonatos até ao momento, ficando fora desta lista a ilha do Sal e Boa Vista que já levam quase um mês com as competições suspensas.

SANTO ANTÃO SUL, 8ª Jornada Campeonato Regional

CLASSIFICAÇÃO: Tarrafal 14, Sporting 12, Académica 11, Fiorentina 8, Inter 0.

SANTO ANTÃO NORTE, 4ª Jornada Campeonato Regional

CLASSIFICAÇÃO: Rosariense 5, Santo Crucifixo 4, Sinagoga 1.

SÃO NICOLAU, 5ª Jornada Campeonato Regional

CLASSIFICAÇÃO: Ribeira Brava 12, Atlético 10, Belo Horizonte 10, AJAT SN 6, Ultramarina 5, Talho 5,Praia Branca 4, Académica 2.

SANTIAGO NORTE, 2ª Jornada 2ª fase

CLASSIFICAÇÃO: Esperança 6, Varandinha 3, São Lourenço 3, Intercutelo 0.

FOGO, 9ª (última) Jornada 1ª fase Campeonato Regional

CLASSIFICAÇÃO: Vulcânico 23, Botafogo 21, Académica 18, Valência 15, Desportivo 14, No Pintcha 10, ABC 9, Spartack 5, Nova Era 4, Cutelinho 1.

BRAVA, 6ª Jornada Campeonato Regional

CLASSIFICAÇÃO: Académica 13, Morabeza 10, Coroa 7, No Pintcha 4, Benfica 0