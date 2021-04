Estádio Adérito Sena vai receber em julho a Liga dos Clubes Campeões de Futebol feminino da UFOA

30/04/2021 13:41 - Modificado em 30/04/2021 13:41

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, anunciou que a ilha de São Vicente vai acolher no próximo mês de julho a Liga dos Clubes Campeões de Futebol feminino da UFOA.

Mário Semedo, que falava hoje a Rádio Pública, assegurou que no quadro da UFOA, em futebol feminino, Cabo Verde vai receber, pela primeira vez, uma competição dessa organização. Trata-se da Liga dos Clubes Campeões de Futebol feminino e deverá acontecer no mês de julho, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente.

“É muito importante para o nosso futebol feminino. De acordo com o regulamento, Cabo Verde tem direito a participar com uma equipa nesta competição”, disse Mário Semedo.

Por outro lado, a seleção nacional de futebol feminino deverá deslocar-se em junho ao Luxemburgo para um jogo particular. O encontro, conforme anunciou recentemente a Federação Luxemburguesa de Futebol, está marcado para 12 de junho.

Apesar dos constrangimentos ditados pelo agravamento de casos de Covid-19 no país, Mário Semedo acredita que o jogo vai mesmo acontecer na data prevista. A Federação viu os planos iniciais atrapalhados pela pandemia, mas Mário Semedo fala num plano B para que a equipa técnica possa preparar a equipa e a deslocação ao Luxemburgo.