Todas as ilhas voltam a ter casos ativos de Covid-19

29/04/2021 21:07 - Modificado em 29/04/2021 21:07

Depois de hoje a ilha da Brava registar três novos casos da doença, após pouco mais de um mês sem casos ativos, todas as ilhas habitadas do arquipélago têm casos ativos da infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19.

Numa altura em que os casos de covid-19 não param de aumentar no país, a ilha Brava era, até então, a única ilha que nas últimas semanas não registava casos novos da doença, mas hoje em 3 amostras analisadas todas tiveram resultado positivo para a infeção pelo novo coronavírus.

A situação neste momento no país é crítica, sendo que os dados deste mês de abril são poucos animadores, mostrando que a tendência é aumentar a sua proliferação por todos os municípios das nove ilhas habitadas do arquipélago.

A ilha de Santiago é de longe o maior foco de propagação da covid-19, contando já com 13.533 casos acumulados, sendo 11.654 recuperados, 144 óbitos e 1.751 casos ativos. A cidade da Praia registou a maior parte destes casos com 10.221 e a maioria das mortes provocadas pela covid-19 no país.

A ilha de São Vicente, tem neste momento 3.398 casos contabilizados, 3.048 recuperados, 35 óbitos, 3 transferidos e 311 casos ativos.

Já o Fogo contabiliza neste momento um acumulado de 2.163 casos, ainda 2.103 recuperados, 7 óbitos e 50 casos ativos.

Segue-se a ilha do Sal que tem até hoje 1.796 casos acumulados, 385 casos ativos, ainda 12 óbitos, 2 transferidos, pelo que conta com 1.395 recuperados.

Por sua vez Santo Antão tem 906 casos confirmados, sendo 675 recuperados, 6 óbitos e 223 casos ativos.

A Boa Vista, primeira ilha a registar casos da doença, contabiliza neste momento 712 casos acumulados, ainda 554 recuperados, quatro óbitos, dois transferidos e tem 153 casos ativos.

A ilha de São Nicolau já confirmou 739 casos da doença, tem 60 recuperados, cinco óbitos e ainda 129 casos ativos.

A ilha do Maio já confirmou 280 casos acumulados, dos quais 199 recuperados e 81 casos ativos.

Finalmente a ilha da Brava que entrou novamente na lista de ilhas com casos ativos de covid-19, tem 27 acumulados, 24 recuperados e três casos ativos.