São Vicente: Vacinação de idosos contra a Covid-19 será retomada na sexta-feira

29/04/2021 15:06 - Modificado em 29/04/2021 15:06

Após a suspensão da vacinação contra a Covid-19 por falta de doses, a imunização de idosos será retomada esta sexta-feira (30) em São Vicente, depois de quase uma semana suspensa.

Ao NN, o Delegado de Saúde local apontou que o novo lote, contendo 1.000 doses da vacina da AstraZeneca, chegou na manhã de hoje a São Vicente, pelo que a vacinação será retomada amanhã nos vários centros de saúde espalhados pela ilha, tendo como grupo prioritário pessoas com mais de 80 anos.

De acordo com a mesma fonte, acamados e pessoal que trabalha nos postos sanitários da ilha também vão receber o imunizante contra a covid-19. Este lote de vacinas ser aplicado em 4/5 dias, visto que, diariamente, os centros de saúde, segundo Elísio Silva, aplicam conjuntamente cerca de 250 imunizantes.

Este responsável não sabe precisar ao certo quando é que a ilha será novamente contemplada com novo lote de vacinas, apontando que esta decisão cabe aos responsáveis sanitárias a nível nacional.

Sobre a situação pandémica em São Vicente, o delegado de saúde alerta que é “muito preocupante”, visto que os casos tendem a aumentar, pelo que os números são “bastante elevados”.

Nisto, pede cautela à população tendo em vista o 01 de maio em que se celebra o Dia Internacional dos Trabalhadores e que anualmente gera grandes aglomerações em almoços, passeios entre outros, que devem se resguardar, para evitar aglomeração e a propagação do vírus.

No entanto, garante que as autoridades sanitárias na ilha continuam a fazer o seu trabalho, tendo realizado ontem uma reunião com as equipas de covid-19 de todos os centros de saúde de São Vicente.

Já na tarde desta quinta-feira, a Delegacia de Saúde deverá reunir-se com os outros parceiros (IGAE, Polícia Nacional, Forças Armadas), para definir outras formas de actuação.

Neste momento, aponta que a ilha tem 10 pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa, ainda 48 no Centro de Estágio da FCF, enquanto que os restantes casos ativos estão em isolamento domiciliar.

Conforme o boletim epidemiológico de quarta-feira, 28, São Vicente registou mais 53 casos positivos. Os casos ativos na ilha eram, à data, 319 .