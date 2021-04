Câmara Municipal de São Vicente lamenta morte do seu primeiro presidente em democracia

A Câmara Municipal de São Vicente lamentou o desaparecimento físico do político e escritor Onésimo Silveira, que foi também, o seu primeiro presidente em regime democrático.

Através de uma nota publicada na sua página do Facebook, a edilidade são-vicentina escreve que é “com profunda consternação” que a Autarquia toma conhecimento do falecimento do primeiro Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, em democracia, Doutor Onésimo Silveira.

A edilidade lembra Onésimo Silveira como um dos mais proeminentes da elite literária de Cabo Verde, “crucial para o início do trabalho de solidariedade com o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)”.

“Neste momento doloroso, a Câmara Municipal e todos os seus colaboradores endereçam à família enlutada e todos os amigos que lhe deram alento e conforto em vida, o mais profundo sentido de pesar e condolências”, referenciou a autarquia na mesma nota.

Onésimo Silveira faleceu esta quinta-feira, 29, aos 86 anos, vítima de doença prolongada. O corpo vai a enterrar no cemitério de São Vicente em dia e hora ainda a indicar.