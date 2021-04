Liceu da Boa Vista suspende atividades letivas do 7º ao 11º ano devido ao surgimento de casos de Covid-19

28/04/2021 22:45 - Modificado em 28/04/2021 22:45

As aulas do 7º ao 11º ano no Liceu da Boa Vista, situado na localidade de Vila Nova, estão suspensas por um período de 10 dias, devido ao surgimento de vários casos positivos da Covid-19 entre os alunos.

A informação foi avançada pela Direção do liceu aos alunos e pais/encarregados de educação, dando conta que a ordem partiu da Delegacia de Saúde. As autoridades sanitárias, que mandaram assim suspender as aulas, a partir desta quinta-feira, 29, à exceção dos alunos do 12º ano que devem continuar normalmente a frequentar as aulas.

“A suspensão temporária será avaliada continuadamente e qualquer alteração será informada à comunidade educativa” realça a mesma fonte, que pede um rigoroso cumprimento das regras decretadas pelas autoridades, para que esta situação seja ultrapassada.

De recordar que esta não é a primeira vez que as aulas são suspensas neste liceu por causa de casos positivos de Covid-19.