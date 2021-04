Hospital Batista de Sousa acusado de negligência na morte de jovem de 25 anos. Hospital aguarda investigação

28/04/2021 21:52 - Modificado em 28/04/2021 21:52

A acusação é de um tio do jovem de 25 anos, que faleceu esta terça-feira com covid-19. Segundo Arlindo Fonseca contou à Inforpress, o sobrinho começou a sentir “alguma tosse” no último sábado, 24, que persistia, e que o levou a procurar os serviços de urgência na segunda-feira, 26.

A mesma fonte, avança que o jovem saiu dali somente com uma receita e recomendação que se os sintomas persistissem, que procurasse o Centro de Estágio do Mindelo, onde são feitos os testes de covid-19.

E que na noite de terça-feira, 27, conforme Arlindo Fonseca, citado pela agência de notícias, o sobrinho começou a queixar-se de falta de ar e o acompanhou de novo ao Hospital Baptista de Sousa (HBS).

Chegando lá, prossegue, ficaram a aguardar das onze e meia até às duas horas da madrugada, quando foi informado que o sobrinho iria ficar em observação. “Ele ainda falou comigo e disse para o ir ver hoje de manhã, mas pouco tempo depois telefonaram-me a dizer que ele tinha falecido”, explicou, adiantando ser “ uma dor muito forte” perder um filho, que era um “jovem saudável”.

Neste sentido, acusa o hospital de “negligência” na primeira vez que o sobrinho procurou os serviços do HBS.

“Porquê é que não lhe fizeram um teste logo na segunda-feira, ele até poderia ter morrido, mas não assim”, considerou o tio, adiantando que foi informado pelo hospital, que depois, quando o jovem já estava internado, fizeram um teste rápido que deu negativo e resolveram fazer um PCR que acusou positivo e, ainda, que ele estava com problemas no rim.

“Se o teste rápido não deu em nada, para quê estar a fazer testes rápidos, só para tirar dinheiro às pessoas”, questionou Arlindo Fonseca, indignado.

Em resposta as acusações, o Hospital garante que neste momento estão a decorrer as averiguações para se saber a causa da morte. “A covid-19 foi só um achado, mas acreditamos que o jovem morreu de uma outra patologia, de insuficiência renal”, aponta o diretor clínico do Hospital Baptista de Sousa, Paulo Almeida.