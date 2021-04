Covid-19: Diretor Clínico do HBS diz que “situação é estável” mas internamentos estão a aumentar

28/04/2021 20:50 - Modificado em 28/04/2021 20:50

O Diretor Clínico do Hospital Baptista de Sousa, Paulo Almeida, diz ainda não chegaram ao limite da ocupação de camas disponíveis, que é de 15 para internamentos de casos de Covid-19, devido ao aumento de novos casos, o que provoca um maior número de internamentos.

Entretanto, apesar disso, o diretor clínico do hospital considera a situação, por enquanto estável, mas apela à população para continuar a respeitar as medidas de segurança de forma a evitar, ainda mais, o aumento de casos na ilha.

Paulo Almeida em conversa anterior com este online, afirmou «desde o início da pandemia no país, o Hospital criou o seu plano de contingência, onde estavam em cima da mesa vários cenários possíveis, dependente do aumento do número de casos e dentro do hospital arranjar espaços para isolar um maior número de pessoas».

A situação pandémica em São Vicente continua a agravar-se depois da notificação nas últimas 24 horas de mais 53 novos casos da doença, que saíram do processamento de 266 amostras pelo laboratório de virologia, fixando em 319 o número de casos ativos na ilha.

São Vicente pelo terceiro dia consecutivo regista o maior número de casos diários, o que preocupará certamente as autoridades sanitárias da ilha, visto que neste mês já houve a ocorrência de 10 mortes na ilha, por causas associadas à covid-19.