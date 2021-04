Académica do Mindelo e Castilho não entram no Ranking Nacional de Clubes

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) vai apresentar, na tarde de hoje, o ranking nacional de clubes, projeto que retrata todos os dados relacionados com as competições a nível nacional depois de 1975, o que deixará de fora as equipas da Académica e do Castilho, clubes que conquistaram títulos antes desta data.

O Ranking Nacional de Clubes, foi estabelecido segundo a FCF com base nos resultados das equipas que participaram nos campeonatos nacionais a partir da Independência de Cabo Verde, 1975, bem como nas Taças de Cabo Verde e Supertaças.

Nesta senda, numa pesquisa feita por este online, a Académica e o Castilho, dois clubes de São Vicente que conquistaram títulos antes da independência nacional não entrarão no referido ranking.

No período pré-independência, importa realçar que o título de campeão era disputado entre os campeões de São Vicente e de Santiago, facto que pode explicar o critério que definirá o ranking de clubes no país.

Falando propiamente dos clubes de São Vicente, a Académica foi a primeira a conquistar o título de campeão em 1954, seguindo-se novas conquistas em 1964 e 1967. Já o Grémio Sportivo Castilho, clube formalmente oficializado em 1923, campeão em 1973, também não vai constar desta lista.

Também o Mindelense, clube que mais títulos conquistou no período colonial (7), terá assim, neste ranking, menos campeonatos já conquistados.

O ranking dos clubes em Cabo Verde, a partir da data da Independência Nacional, 05 de julho de 1975, é um projeto que foi desenvolvido pela SportsMídia, sob a coordenação do jornalista desportivo Marcos Fonseca.