Assembleia Municipal de São Vicente suspende sessão ordinária e marca sessão de “urgência” para esta quinta-feira

28/04/2021 15:09 - Modificado em 28/04/2021 15:09

A sessão ordinária da Assembleia Municipal de São Vicente (AMSV) foi suspensa na manhã desta quarta-feira, devido a retirada da agenda de trabalho do ponto sobre a apreciação do relatório escrito das atividades dos órgãos executivos municipais do ano de 2020.

Numa sessão com alguns atritos entre as bancadas que compõem a Assembleia Municipal (AM), que estiveram de ânimos um pouco exaltados, a mesma foi suspensa devido a falta de entendimento por parte dos deputados municipais, sendo que dez votaram para a retirada do relatório escrito das atividades dos órgãos executivos municipais de 2020. Nove votaram a favor de ficar na ordem de trabalhos e ouve ainda uma abstenção.

Os eleitos do PAICV, UCID e MIMS, apontaram que os vereadores deveriam apreciar primeiramente este dossier antes de ser discutido na Assembleia Municipal, e acusaram o edil Augusto Neves de não ter em conta os vereadores da UCID e do PAICV que compõem a equipa camararia.

Já o edil são-vicentino Augusto Neves, em sua defesa, explicou que por três vezes levou para reuniões na Câmara Municipal o relatório, para apreciação dos vereadores, mas sem sucesso, visto que sempre se opuseram à sua apresentação para discussão.

Posto isto, a presidente da AMSV, Dora Pires, que citou o regimento da AM, convocou uma sessão extraordinária de urgência no prazo de 24 horas, a ser realizada na manhã de quinta-feira, 29, na Academia Jota Monte em Monte Sossego.

Dora Pires, avançou ainda que o Orçamento Municipal do ano 2021 ainda não foi publicado no Boletim Oficial.

Para a sessão extraordinária de urgência vão manter apenas a apreciação das atividades municipais entre sessões e o ponto de discussão do relatório da inspeção administrativa, financeira e patrimonial, feita pelo Ministério de Finanças à Câmara de São Vicente, relativa aos anos 2016 a 2019.